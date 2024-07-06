Армянская АЭС закрывается

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США и Евросоюз построят модульную АЭС в рамках диверсификации энергетики в Армении, пишет армянское издание «Грапарак».

В статье говорится, что 5 апреля на встрече Пашинян-Блинкен-фон дер Ляйен в Брюсселе была достигнута неопубликованная договоренность о том, что США обеспечат диверсификацию энергетики в Армении и построят модульную АЭС.

«Власти Армении до сих пор не признают, что им выдвинули такое требование. Армянская АЭС — единственная действующая атомная электростанция на Южном Кавказе. По договоренности, АЭС должна быть закрыта, но нет никакой гарантии, что будет построена новая», – говорится в публикации.