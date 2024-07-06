Обнародовано число боеприпасов, обнаруженных в Ханкенди

103 Просмотров

С 29 июня по 5 июля сотрудниками полиции на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 78 автоматов, 1 пулемет, 4 пистолета, 6 винтовок, 22 гранаты, 2 мины, 32 запала, 90 взрывчатых веществ, 58 снарядов, 81 средство связи, 116 штык-ножей, 16 биноклей, 29 приборов ночного видения, 1 532 магазина для патронов, 6 101 патрон различного калибра, 10 кг пороха и другие боеприпасы, сообщает пресс-служба МВД.

В сообщении было отмечено, что работа по обнаружению и обезвреживанию остатков войны и источников опасности непрерывно продолжается. Одно из основных направлений деятельности сотрудников органов внутренних дел, задействованных в этой работе, – очистка региона от боеприпасов и взрывчатых веществ.