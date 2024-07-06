Ильхам Алиев поздравил Масуда Пезешкиана

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану и пригласил посетить Азербайджан, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы придаем большое значение отношениям между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран, построенным на таких прочных основах, как общие религиозно-культурные корни, дружба и братство.

«Нас радует, что наше взаимовыгодное сотрудничество, динамично развиваясь в течение минувших десятилетий во всех сферах, в частности, в экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной областях, достигло сегодняшнего уровня и обрело новое содержание.

Достигнутые сегодня договоренности о будущих направлениях развития азербайджано-иранских отношений, основанных на взаимном уважении и добрососедстве, реализуемые совместные проекты служат благополучию наших стран, устойчивому развитию и безопасности региона в целом», – подчеркнул Ильхам Алиев.