Израиль ударил по югу Ливана

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Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по военным объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Отмечается, что удар был нанесен в ночь на 6 июля. Израильские военные атаковали военные объекты в районах Кфаркелы, Бинт-Джбейля и Ярине на юге Ливана.

5 июля заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Касем заявил, что движение не ожидает войны с Израилем в ближайшее время на фоне непрекращающихся взаимных обстрелов в приграничных районах, но готовится к худшему.