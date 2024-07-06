В Азербайджане с визитом находится вице-президент Турции

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Сегодня вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прибыл в Азербайджан для участия в неофициальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ТДТ) в городе Шуша, сообщает АПА.

В Международном аэропорту Физули, где развевались государственные флаги стран-членов ОТГ, в честь высокого гостя выстроился почетный караул.

Вице-президента Турции Джевдета Йылмаза встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.