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В Азербайджане с визитом находится вице-президент Турции

В Азербайджане с визитом находится вице-президент Турции

Сегодня вице-президент Турции Джевдет Йылмаз прибыл в Азербайджан для участия в неофициальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ТДТ) в городе Шуша, сообщает АПА.

В Международном аэропорту Физули, где развевались государственные флаги стран-членов ОТГ, в честь высокого гостя выстроился почетный караул.

Вице-президента Турции Джевдета Йылмаза встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

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