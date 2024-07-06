Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Великобритании

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Киру Стармеру и пригласил посетить Азербайджан, сообщает пресс-служба главы государства.

«Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать наши совместные усилия, направленные на укрепление основанных на взаимном доверии и поддержке межгосударственных отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством, дальнейшее развитие нашего сотрудничества и повышение его на новый уровень», – говорится в письме.