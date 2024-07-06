Ильхам Алиев: Наказание Мериха несправедливо, желаю сборной Турции победы в игре с Нидерландами

275 Просмотров

Поздравляю сборную команду братской Турции, успешно выступившую на чемпионате Европы по футболу в Германии, с выходом в 1/4 финала, заняв место среди 8 сильнейших европейских сборных.

Об этом говорится в публикации президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети Х.

«Особенно поздравляю Мериха Демирала, который забил 2 гола в 1/8 финала и был признан лучшим игроком матча. Наказание, наложенное на Мерих, несправедливо, и я решительно осуждаю его. Желаю сборной Турции победы в игре против Нидерландов Да здравствует тюркский мир!», — говорится в публикации.