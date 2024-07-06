Гутерриш: ООН заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном

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Организация Объединенных Наций (ООН) заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Туркменистаном, сообщает издание «Нейтральный Туркменистан», ссылаясь на заявление генсека ООН Антониу Гутерриша в ходе беседы с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Гутерриш, как указывает издание, отметил большой личный вклад Бердымухамедова в укрепление двустороннего сотрудничества, которое в последние годы обрело новое качество и содержание. В свою очередь глава Народного совета сообщил об эффективности отношений с международными организациями и структурными подразделениями ООН, выразил генсеку признательность за поддержку инициатив туркменской стороны, нацеленных на установление и поддержание климата взаимопонимания и доверия на планете.

Гутерриш посещает Туркменистан в рамках своего турне по Центральной Азии. До этого он посетил Казахстан, где принял участие в саммите ШОС, Узбекистан и Таджикистан.