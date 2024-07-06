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Токаев прибыл в Азербайджан

Токаев прибыл в Азербайджан

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 6 июля прибыл в Азербайджан для участия в неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше, сообщает «Азертадж».

В Международном аэропорту Физули, где развевались государственные флаги стран-членов ОТГ, в честь высокого гостя выстроился почетный караул.

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

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