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Фицо появился на публике и выразил восхищение Орбану, посетившему Москву (видео)

Фицо появился на публике и выразил восхищение Орбану, посетившему Москву (видео)

Премьер Словакии Фицо впервые появился на публике после покушения — он выразил «восхищение» Орбану и сожаление, что не смог вместе с ним посетить Москву.

Премьер-министр Словакии выступил на торжественном мероприятии, посвященном Дню святых Кирилла и Мефодия — праздник является государственным в стране.

Несмотря на тематику мероприятия, Фицо упомянул в своей речи украинский конфликт и выразил «восхищение» премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который «не колебался и поехал и в Киев, и в Москву».

Премьер Словакии заявил, что присоединился бы к венгерскому коллеге, если бы позволило состояние здоровья — переговоров, по словам Фицо, «много не бывает».

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