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Байден на саммите НАТО проведет встречу с Зеленским

Байден на саммите НАТО проведет встречу с Зеленским

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне проведет коллективную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами других стран, подписавших двусторонние соглашения с Киевом.

Об этом заявил на специальном онлайн-брифинге, посвященном предстоящему 9-11 июля саммиту альянса, представитель администрации США высокого ранга, передает ТАСС.

«На полях саммита президент Байден проведет мероприятие с президентом Зеленским и примерно 20 нашими союзниками и партнерами, которые подписали двусторонние соглашения по безопасности с Украиной», – сказал этот американский чиновник.

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