Орбан прибыл в Азербайджан (фото)

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Азербайджан для участия в неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Шуше 6 июля.

В честь высокого гостя в международном аэропорту Физули был выстроен почетный караул.

Орбана приветствовали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.