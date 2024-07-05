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Главное Политика

Орбан прибыл в Азербайджан (фото)

Орбан прибыл в Азербайджан (фото)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Азербайджан для участия в неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Шуше 6 июля.

В честь высокого гостя в международном аэропорту Физули был выстроен почетный караул.

Орбана приветствовали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

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Орбан прибыл в Азербайджан (фото)
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Орбан прибыл в Азербайджан (фото)

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