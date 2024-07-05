СМИ: Группа влиятельных спонсоров призвала Байдена сняться с президентской гонки в США

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Группа влиятельных активистов и спонсоров Демократической партии США направила Джо Байдену письмо с просьбой о выходе из президентской гонки.

Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Мы с уважением призываем вас отказаться от выдвижения своей кандидатуры на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей нации», — написали 168 подписантов частного письма. Послание было доставлено нескольким советникам Белого дома, которые должны передать его самому Байдену.

Среди подписантов значатся инвестор-миллиардер Майк Новограц, бывший исполнительный директор Google Нин Мосбергер-Танг, бывший глава военного управления при Белом доме Луис Кальдера, инвестор хедж-фонда Кевин Бреннан из Bridgewater Associates и другие лица.

В публикации утверждается, что в случае, если Байден останется кандидатом, все подписанты продолжат поддерживать его в борьбе с Дональдом Трампом. Однако они полагают, что шансы на победу Байдена невелики.