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МИД Турции назван предвзятым решение УЕФА по Демиралу

МИД Турции назван предвзятым решение УЕФА по Демиралу

МИД Турции заявил о разочаровании граждан республики в связи с решением УЕФА дисквалифицировать на два матча игрока сборной Турции по футболу Мериха Демирала и считает решение проявлением предвзятости по отношению к иностранцам.

«Мы сожалеем, что УЕФА дисквалифицировал на два матча игрока нашей национальной сборной Мериха Демирала. Это решение, вызвавшее глубокое разочарование у всех наших граждан внутри страны и за рубежом, укрепило мнение о том, что в некоторых европейских странах усиливается тенденция действовать предвзято по отношению к иностранцам», – отметило ведомство.

МИД добавил, что «международные спортивные мероприятия организуются для сближения обществ и стран».

УЕФА дисквалифицировал защитника сборной Турции на два матча по итогам встречи с командой Австрии (2:1).

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