Президент Грузии упрекнула правительство страны в подрыве отношений с США

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Правительство Грузии ставит под угрозу стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. С таким заявлением выступила президент республики Саломе Зурабишвили, сообщает ТАСС.

«Они [правительство Грузии] поставили под угрозу европейский путь, приняв российский закон [закон об иноагентах], а в результате оскорблений американских партнеров и обвинений в их адрес сейчас уже ставят под угрозу наше стратегическое партнерство», – подчеркнула президент.

В Минобороны Грузии заявили, что сожалеют о переносе грузино-американских военных учений.

«Очень жаль, что США приняли решение о переносе учений, которые приносят пользу как Грузии, так и США», – говорится в заявлении ведомства.

Минобороны также отметило, что Грузия готовится к проведению совместных с США учений «Твердый дух 2025».