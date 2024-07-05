Президент Грузии упрекнула правительство страны в подрыве отношений с США

Правительство Грузии ставит под угрозу стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. С таким заявлением выступила президент республики Саломе Зурабишвили, сообщает ТАСС.
«Они [правительство Грузии] поставили под угрозу европейский путь, приняв российский закон [закон об иноагентах], а в результате оскорблений американских партнеров и обвинений в их адрес сейчас уже ставят под угрозу наше стратегическое партнерство», – подчеркнула президент.
В Минобороны Грузии заявили, что сожалеют о переносе грузино-американских военных учений.
«Очень жаль, что США приняли решение о переносе учений, которые приносят пользу как Грузии, так и США», – говорится в заявлении ведомства.
Минобороны также отметило, что Грузия готовится к проведению совместных с США учений «Твердый дух 2025».