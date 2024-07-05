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Назначены глава МИД, МВД и Минобороны Великобритании

Назначены глава МИД, МВД и Минобороны Великобритании

Новым главой МВД Великобритании стала Иветт Купер. Ее кандидатуру утвердил премьер-министр Соединенного Королевства, лидер Лейбористской партии Кир Стармер.

55-летняя Купер успела поработать в правительстве Гордона Брауна, где была заместителем министра финансов в 2008-2009 годах, а также министром труда и пенсий в 2009-2010 годах. Вопросами, за которые ей теперь предстоит отвечать, она занимается уже больше 13 лет. Купер была теневым главой ведомства в 2011-2015 годах, когда Лейбористскую партию возглавлял Эд Милибэнд, главой парламентского комитета по внутренним делам в 2016-2021 годах, и вернулась на прежнее место в теневой кабинет в 2021 году в составе новой команды Стармера.

Одним из ее первых шагов на новом посту станет отказ от проекта по высылке нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду.

Новым министром обороны Соединенного Королевства назначен Джон Хили.

64-летний Хили успел поработать в правительстве Тони Блэра (1997-2007), в том числе на посту замминистра финансов (2002-2005). До избрания в Палату общин в 1997 году Хили, окончивший Кембриджский университет, где изучал социологию и политологию, был директором по общественным кампаниям Британского конгресса тред-юнионов. В 2003 году он поддержал вторжение войск США и Великобритании в Ирак.

В мае Хили посетил Киев, где встретился с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым, заверив их в продолжении курса на поддержку украинских властей в случае прихода к власти лейбористов.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил Дэвида Лэмми на пост главы МИД в новом лейбористском правительстве.

Лэмми попал в команду Стармера в 2020 году сразу после избрания того лидером Лейбористской партии. В 2020-2021 годах он занимал пост теневого министра юстиции, после чего получил портфель теневого министра иностранных дел.

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