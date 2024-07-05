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Орбан обсудил с Путиным способы достижения мира в Украине: «Европе нужен мир» (видео)

Орбан обсудил с Путиным способы достижения мира в Украине: "Европе нужен мир" (видео)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным пути достижения мира в конфликте в Украине.

«Сегодня я обсудил с президентом Путиным способы достижения мира [в Украине]. Я хотел узнать, какой путь самый короткий к окончанию войны. Я хотел услышать и услышал мнение господина президента по трем важным вопросам. Что он думает об имеющихся на данный момент мирных инициативах? Что он думает о прекращении огня и мирных переговорах – в какой последовательности их можно провести? И третье, что меня интересовало, это его видение Европы после войны. Благодарю господина президента за открытую и честную беседу», – рассказал Орбан, передает ТАСС.

«Сейчас мы в Европе живем в тени войны. Это вызывает в Европе огромные сложности. Мы не можем чувствовать себя в безопасности. Мы видим картины разрушений и страданий. Эта война начала оказывать влияние на экономический рост и нашу конкурентоспособность», – отметил Орбан.

Премьер-министр Венгрии заявил, что Европе нужен мир, и Венгрия будет бороться за него, находясь на посту председателя Совета ЕС во второй половине года.

«Особенностью этой встречи является то, что она проводится во время войны [на Украине], в тот момент, когда Европе очень нужен мир. Для Европы это самое важное. Главной задачей на время нашего председательства в Совете ЕС в предстоящие полгода мы считаем борьбу за мир», – сказал глава венгерского правительства.

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