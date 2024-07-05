Путин: Орбан излагал западную точку зрения, в том числе и с точки зрения интересов Украины

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Россия воспринимает визит премьера Венгрии Виктора Орбана как попытку восстановить диалог с Западом, придать ему дополнительный импульс.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Орбаном, передает ТАСС.

Венгрия в течение следующего полугода председательствует в Совете ЕС. С учетом этого лидеры обменялись мнениями о текущих отношениях России и Евросоюза. Как отметил Путин, эти отношения сейчас находятся на самой низкой точке. Также обсуждалась возможная будущая архитектура безопасности на континенте.

«Конечно, господин премьер-министр излагал в целом известную нам западную точку зрения. В том числе и с точки зрения интересов Украины. Тем не менее, мы признательны господину премьер-министру за посещение Москвы. Воспринимаем это как попытку восстановить диалог и придать ему какой-то дополнительный импульс», – сказал Путин.