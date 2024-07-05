Эрдоган заявил о возможном вступлении Турции в ШОС

118 Просмотров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможном вступлении страны в ШОС.

«Мы говорим, что нам следует и дальше развивать наши отношения с Россией и Китаем в рамках ШОС. Мы говорим, что нас должны принять сюда не как диалоговое партнерство, а как такого же партнера в Организации, как и других. В конечном итоге Иран присоединился к ШОС. Кроме того, Пакистан также является там членом. В настоящее время имеется 9 постоянных членов. Нет такого понятия, что Турция не может оказаться в числе этих стран, это может занять некоторое время», – сказал Эрдоган журналистам в самолете, возвращаясь из Казахстана.