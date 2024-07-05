Путин: Россия остается открытой для обсуждения, но Киев не желает

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Россия была и остается открытой для обсуждения политико-дипломатического урегулирования в Украине, но Киев этого не желает.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС.

«Что касается России, то я неоднократно говорил, что мы всегда были и остаемся открытыми для обсуждения политико-дипломатического урегулирования. Однако с противной стороны слышим о нежелании решать вопросы именно таким способом», – отметил он.

«А спонсоры Украины продолжают пытаться использовать эту страну и ее народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией», – добавил Путин.

Украина не допускает мысли о перемирии, потому что иначе исчезнет предлог для военного положения, отметил Путин.

Путин заявил, что «вероятность победить на выборах для утратившего легитимность руководства Украина близка к нулю».

«Если придется отменить военное положение, значит придется и проводить выборы, так и не состоявшиеся в срок президентских выборов. Шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю», – сказал Путин.