Путин заявил, что у него с Орбаном состоялся «откровенный разговор»

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Президент РФ Владимир Путин назвал насыщенными только что завершившиеся переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, отметив, что у них состоялся полезный разговор.

«Только что завершились весьма насыщенные переговоры с премьер-министром Венгрии», – цитирует Путина ТАСС.

«Важно, что даже в нынешней непростой геополитической обстановке мы продолжаем диалог», – добавил он.

«Как и в ходе многих предыдущих встреч у нас состоялся действительно полезный откровенный разговор как по актуальным аспектам двустороннего взаимодействия, так и, естественно, по острым вопросам международной и региональной повестки дня», – отметил президент РФ.