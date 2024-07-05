Путин заявил, что у него с Орбаном состоялся «откровенный разговор»

Президент РФ Владимир Путин назвал насыщенными только что завершившиеся переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, отметив, что у них состоялся полезный разговор.
«Только что завершились весьма насыщенные переговоры с премьер-министром Венгрии», – цитирует Путина ТАСС.
«Важно, что даже в нынешней непростой геополитической обстановке мы продолжаем диалог», – добавил он.
«Как и в ходе многих предыдущих встреч у нас состоялся действительно полезный откровенный разговор как по актуальным аспектам двустороннего взаимодействия, так и, естественно, по острым вопросам международной и региональной повестки дня», – отметил президент РФ.