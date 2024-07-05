Эрдоган не исключил приглашения лидеров Сирии и России в Турцию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность пригласить в страну президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада, чтобы при посредничестве первого начать процесс нормализации отношений Анкары с Дамаском, передает TRT Harber.

Ранее газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила, что первая за 13 лет встреча президентов Турции и Сирии может пройти в России в сентябре этого года. Также в качестве возможного места проведения встречи, по данным источников, рассматриваются страны Персидского залива и Ирак.

«Я уже говорил в пятницу (на прошлой неделе – ред.), после пятничной молитвы, что мы могли бы начать новый процесс [о нормализации отношений] с Сирией. Мы можем направить приглашение господину Асаду вместе с господином Путиным», — заявил Эрдоган журналистам по возвращении из Астаны.

По его словам, прошедшие после революции в Сирии годы показали, что странам необходимо создать постоянный механизм по решению накопившихся вопросов. «Очень важно, чтобы Сирия снова встала на ноги и положила конец нестабильности», — добавил он, напомнив, что Турция «всегда протягивала руку дружбы» своему соседу.