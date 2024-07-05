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В Дженине устранили радикалов убивших израильского военного

В Дженине устранили радикалов убивших израильского военного

Армия Израиля провела контртеррористическую операцию в районе Дженина на Западном берегу реки Иордан, чтобы обнаружить палестинских радикалов, причастных к гибели 27 июня израильского военного Алона Сакджиу, сообщает ТАСС со ссылкой на израильскую армейскую пресс-службу.

По ее информации, операция сопровождалась перестрелками с радикалами, часть из них забаррикадировалась в одном из зданий, которое в итоге окружили войска. «Военнослужащие Армии обороны Израиля уничтожили террориста Хемама Хешаша и еще одного террориста, а также обнаружили пистолет. Оба террориста участвовали в нападении на военнослужащих Армии обороны Израиля во время оперативного мероприятия, когда погиб капитан Алон Сакджиу», – говорится в заявлении.

Помимо этого, во время рейда был ликвидирован отряд вооруженных палестинских радикалов, по которому был нанесен авиаудар, проинформировали в армии.

27 июня армейская пресс-служба сообщила о гибели 22-летнего капитана Сакджиу во время операции в районе Дженина. Он был командиром снайперского отряда разведподразделения «Харув» бригады «Кфир». Один из сослуживцев погибшего получил тяжелые ранения и был госпитализирован, отметили тогда в армии.

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