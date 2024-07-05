Польша установит «электронный барьер» на границе с Белоруссией

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Польская погранслужба подписала контракт на сооружение так называемого электронного барьера на границе с Белоруссией, представляющего собой сеть электронных систем наблюдения на приграничных участках рек Буг, Свислочь и Источанка, сообщает ТАСС.

«Сегодня Служба охраны границы подписала контракт на модернизацию системы защиты границы с Белоруссией на сухопутном участке путем [создания] электронного барьера», – написало ведомство в X (ранее Twitter). Подрядчиком стала польская компания Telbud. Стоимость контракта составляет более 125 млн злотых ($31 млн), работы должны быть завершены до октября 2024 года.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал о начале работ по фортификации восточной границы страны, а также о модернизации защитного заграждения на границе с Белоруссией, которое было возведено в 2022 году.