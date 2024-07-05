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Массовые нападения во Франции на партийных активистов

Массовые нападения во Франции на партийных активистов

Французские полицейские зафиксировали 51 нападение во время избирательной кампании перед внеочередными выборами в парламент, сообщает Report со ссылкой на главу МВД Жеральда Дарманена.

«Эта кампания была короткой, всего три недели, и между тем мы зафиксировали уже 51 акт нападения на кандидатов, их заместителей или партийных активистов. И я даже не считаю словесные оскорбления. Это физическая агрессия, зачастую приводящая к очень серьезным последствиям. Люди оказываются в больницах», – сообщил министр.

Нападения совершали как на членов правой партии «Национальное объединение», так и на политиков левых взглядов. По его словам, было произведено более 30 задержаний.

Сообщается, что несколько человек напали на официального представителя правительства Франции Приску Тевено и активистов президентской партии «Возрождение», когда те расклеивали плакаты в департаменте О-де-Сен перед вторым туром парламентских выборов в стране.

Также в конце июня нападение было совершено на 68-летнего кандидата в депутаты от правой партии «Национальное объединение» Эрве Брея, который был госпитализирован.

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