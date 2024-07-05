В Азербайджан доставлены первые грузовые автомобили из Китая по Среднему коридору

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Китайские грузовики начали использовать Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), сообщает «Азертадж».

3 июля первая колонна из 26 грузовых автомобилей была погружена на судно-паром «Меркурий-1», принадлежащее Морскому транспортному флоту ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO), в порту Курык (Казахстан). Доставленные в Азербайджан автомобили будут отправлены в европейские страны через Грузию и Турцию.

Отметим, что в мае этого года Китай отправил в Европу по Среднему коридору из Курыка в тестовом режиме три грузовых автомобиля общим весом 80 тонн.