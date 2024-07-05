Боррель сделал экстренное заявление по поводу визита Орбана в Москву |
Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным вопреки позиции ЕС |
Завтра ожидается 39-градусная жара |
В Кыргызстане предотвратили госпереворот |
Иран предостерег Ереван от игр с «Большой сатаной» |
Алиев посетил аэропорт Ходжалы. Фотографии |
В Шуше открылся комплекс «Иса булагы». Фотографии |
Популярный пляж может принести бюджету значительные доходы |
Давление Баку: Пашинян заявил о необходимости новой Конституции Армении |
Главное Мир

Риши Сунак: У Соединенного Королевства должно быть другое правительство

Риши Сунак: У Соединенного Королевства должно быть другое правительство

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии после поражения тори на парламентских выборах. Его выступление перед премьерской резиденцией на Даунинг-стрит, 10 транслировал телеканал Sky News.

«В связи с этим результатом я покину пост лидера партии – не прямо сейчас, но когда будут выполнены формальные процедуры по избранию моего преемника. Важно, чтобы после 14 лет у власти Консервативная партия перестроилась и выполняла свою роль оппозиции (правительства Его Величества) эффективно и профессионально», – сказал Сунак.

В течение ближайшего часа он встретится с королем Карлом III и сложит с себя полномочия главы правительства, уступив роль премьера лидеру Лейбористской партии Киру Стармеру. «Первое и главное, что я хотел бы сказать стране: «Простите». Я отдавал всего себя этой работе, но вы ясно заявили о том, что у Соединенного Королевства должно быть другое правительство», – добавил Сунак.

Теги:
Из этой рубрики
Польша установит «электронный барьер» на границе с Белоруссией
Мир

Польша установит «электронный барьер» на границе с Белоруссией

2024/07/05, 16:10
Франция запретила проведение общественных собраний в Новой Каледонии
Мир

Франция запретила проведение общественных собраний в Новой Каледонии

2024/07/05, 15:57
Амос Хохштейн: Отказ «Хезболлы» узаконит израильское нападение
Мир

Амос Хохштейн: Отказ «Хезболлы» узаконит израильское нападение

2024/07/05, 15:48
Лидер лейбористов Кир Стармер стал премьер-министром Великобритании
Мир

Лидер лейбористов Кир Стармер стал премьер-министром Великобритании

2024/07/05, 15:20
Эрдоган: Россия говорит о мире
Мир

Эрдоган: Россия говорит о мире

2024/07/05, 15:17
Темой саммита НАТО станут поставки оружия и подготовка военных для Украины
Мир

Темой саммита НАТО станут поставки оружия и подготовка военных для Украины

2024/07/05, 15:13
В Кремле начались переговоры Орбана с Путиным (видео)
Мир

В Кремле начались переговоры Орбана с Путиным (видео)

2024/07/05, 14:57
Пресечена попытка госпереворота в Кыргызстане
Мир

Пресечена попытка госпереворота в Кыргызстане

2024/07/05, 14:47
Массовые нападения во Франции на партийных активистов
Мир

Массовые нападения во Франции на партийных активистов

2024/07/05, 14:35