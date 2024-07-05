Завтра ожидается 39-градусная жара

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Обнародован прогноз погоды на 6 июля.

В Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 34-39° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – ночью 60-70 %, днем 35-40 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны переменные дожди, местами ливни, грозы и град. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 35-39° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 20-25° тепла.