Cпонсоры демократов в США назвали главных кандидатов на замену Байдену

Спонсоры Демократической партии США сочли губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и губернатора Калфиорнии Гэвина Ньюсома предпочтительными кандидатами на замену провалившему дебаты президенту США Джо Байдену в президентской гонке. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Главные спонсоры Демократической партии назвали Гретхен Уитмер и Гэвина Ньюсома своими предпочтительными кандидатами», – говорится в сообщении издания.
По словам неназванного спонсора демократов, Байден «обречен», а партии необходимо «сосредоточивать все свое внимание на том, что будет дальше».
Как отмечает Financial Times, доноры демократов по-прежнему обеспокоены состоянием Байдена и его результатами после провальных дебатов с его оппонентом Дональдом Трампом на прошлой неделе.
При этом вице-президент США Камала Харрис также входит в число кандидатов, которые, по мнению спонсоров, могут заменить Байдена.