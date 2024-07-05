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Иран предостерег Ереван от игр с «Большой сатаной»

Иран предостерег Ереван от игр с «Большой сатаной»

Политика США в регионе не имеет ничего общего с интересами народов Южного Кавказа; «Большой Сатана» преследует иные цели. Об этом заявил посол ИРИ в Ереване Мехди Собхани.

«Они хотят превратить Южный Кавказ в платформу для сведения счетов с другой страной. Учитывая наш опыт в отношениях с Большим Сатаной, мы очень скептичны относительно их заявлений», — подчеркнул Собхани.

По его словам, формат 3+3 (был инициирован Азербайджаном – прим. Minval.az), включающий страны региона, может позволить достичь долговременного мира, охватывая не только политические, но и экономические и торговые аспекты.

Он также отметил, что политика Ирана в отношении Армении принципиальна и с новым президентом не изменится. Иран остается другом Армении, и отношения будут продолжать развиваться.

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