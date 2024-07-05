Орбан о посредничестве в переговорах России и Украины от лица ЕС

107 Просмотров

Председательство Будапешта в Европейском союзе (ЕС) не дает мандата на посредничество в мирных переговорах России и Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

По словам главы венгерского правительства, оценить влияние его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским трудно, поскольку Венгрия знает свое место и свой вес. Он отметил, что диалога на сегодняшний день нет, а без него трудно двигаться в направлении мира.

Орбан подчеркнул, что не вел переговоры от лица Евросоюза. «Председательство Венгрии в ЕС не дает мандата на переговоры от имени ЕС, но мы можем выяснить, как далеко каждая из сторон готова пойти, и после того, как выясним, лидеры ЕС уже вместе могут принимать решения, а после решений уже можно будет вести переговоры», — объяснил политик.