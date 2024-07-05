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Популярный пляж может принести бюджету значительные доходы

Популярный пляж может принести бюджету значительные доходы

В сети ужаснулись кадрам мусора на «диком пляже» в Бильгя. Посетители, устремившиеся на пляж в жаркие летние дни, оставляют за собой отходы, не убирая их.

Стоит отметить, что с начала пляжного сезона общественные организации неоднократно убирали территорию. Между тем, в сети призывают закрыть доступ к пляжу, сделав вход на него платным, или же ввести жесткие штрафы. Некоторые пользователи также отмечают отсутствие должного количества мусорных баков на территории – их всего два.

Загрязнение одного из самых популярных и чистых мест отдыха столицы и столь небрежное отношение к нему вызывает удивление и огорчение у его бывалых посетителей.

Единственным выходом из ситуации, похоже, является введение жесткого контроля на территории. В частности, это может включать введение жестких штрафов для посетителей, которые загрязняют береговую линию и варварски относятся к природе. К тому же это принесет немалые деньги госбюджету.

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