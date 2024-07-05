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Где Макрон?

Где Макрон?

Президент Франции Эмманюэль Макрон последние две недели посещает только официальные мероприятия и почти не появляется на публике, пишет Politico. По словам источников издания, на этом настояла партия «Возрождение», которую он возглавляет.

«Ему сказали прекратить предвыборную кампанию. И дело не в том, что он услышал нас сам, скорее, его заставили. Президент недооценил, насколько его личностью вызывает неприязнь»,— сказал собеседник из партии «Возрождение».

Politico отмечает, что в последние недели несколько партийных чиновников настаивали на том, чтобы Эмманюэль Макрон не участвовал активно в предвыборной компании. Как пишет издание, один из сторонников президента Франции настаивал на «демакронизации», а в правительстве заявляли, что имидж господина Макрона «изнашивается». На фоне этого, например, фотографии Эмманюэля Макрона убрали из предвыборных листовок.

Последние несколько дней, как передает Politico, президент Франции занимался укреплением своего влияния. Он объявлял о новых назначениях в полиции и силах безопасности, а также в армии, на флоте и в ВВС страны. Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала эти действия организацией административного переворота.

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