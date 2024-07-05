Лейбористы одержали победу на выборах в парламент Британии

Лейбористская партия Великобритании одержала победу на выборах в парламент, она получила 326 из 650 мест в палате общин (нижней палате парламента). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги подсчета голосов.
У Консервативной партии, правящей с 2010 года, на данный момент всего 71 место.
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер уже пообещал немедленно приступить к изменениям страны к лучшему.
Премьер-министр Британии Риши Сунак поздравил лидера лейбористов с победой.
Теперь Сунак оставит свой пост, а в королевстве будет сформировано новое правительство.