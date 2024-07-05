Лейбористы одержали победу на выборах в парламент Британии

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Лейбористская партия Великобритании одержала победу на выборах в парламент, она получила 326 из 650 мест в палате общин (нижней палате парламента). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги подсчета голосов.

У Консервативной партии, правящей с 2010 года, на данный момент всего 71 место.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер уже пообещал немедленно приступить к изменениям страны к лучшему.

Премьер-министр Британии Риши Сунак поздравил лидера лейбористов с победой.

Теперь Сунак оставит свой пост, а в королевстве будет сформировано новое правительство.