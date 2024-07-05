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Трамп: Байден подавился, как собака костью

Трамп: Байден подавился, как собака костью

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в оправдания действующего главы Белого дома Джо Байдена о неудачном выступлении на дебатах. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

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«Он подавился, как собака костью, во время дебатов, но попробовал притвориться, что дело в «международной поездке», после которой он отдыхал всего 12 дней, а потом обвинил «простуду»», — заявил политик.

По мнению Трампа, из этого следует, что Байден не способен занимать пост главы Соединенных Штатов.

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