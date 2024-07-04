«Так страной не управляют»: The Economist высмеял Байдена ходунками для престарелых

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Американское издание The Economist разместило на обложке изображение ходунков, предназначенных для пожилых людей, и подпись: «Так страной не управляют». Таким образом редакция выразила отношение к действующему президенту США Джо Байдену.

The Economist впервые заявил в 2022 году, что мистеру Байдену не следует добиваться переизбрания, потому что он слишком стар. <…> Американцы заслуживают лучшего, — добавила редакция.

Журналисты также отметили, что дебаты с республиканцем Дональдом Трампом стали оглушительным провалом Байдена. Как пишет издание, «было мучительно наблюдать за одурманенным стариком», который пытается вспомнить слова и отдельные факты.

Кроме того, добавили в The Economist, неспособность главы государства давать аргументированные ответы «слабому оппоненту» приводила в «уныние». В редакции резюмировали, что за плечами Байдена богатая политическая жизнь — выход из президентской гонки сейчас стал бы хорошим шансом для него сохранить репутацию.