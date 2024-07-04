Глава «Моссада» обсудит в Катаре прекращение огня в Газе и освобождение заложников |
Трамп: Байден подавился, как собака костью |
У Турции есть время до утра защитить Демирала (обновлено) |
МИД: Сотрудничество Азербайджана, Турции и Пакистана укрепит мир и стабильность |
Сулейманов рассказал в Брюсселе о минном терроре Армении (фото) |
Мусабеков не видит проблем с членством Азербайджана в ШОС |
Пакистан хочет инвестировать миллиарды в экономику Азербайджана |
За незаконный снос дома на Ясамале открыто уголовное дело |
Орбан примет участие в саммите ОТГ в Азербайджане |
Главное Мир

«Так страной не управляют»: The Economist высмеял Байдена ходунками для престарелых

«Так страной не управляют»: The Economist высмеял Байдена ходунками для престарелых

Американское издание The Economist разместило на обложке изображение ходунков, предназначенных для пожилых людей, и подпись: «Так страной не управляют». Таким образом редакция выразила отношение к действующему президенту США Джо Байдену.

The Economist впервые заявил в 2022 году, что мистеру Байдену не следует добиваться переизбрания, потому что он слишком стар. <…> Американцы заслуживают лучшего, — добавила редакция.

Журналисты также отметили, что дебаты с республиканцем Дональдом Трампом стали оглушительным провалом Байдена. Как пишет издание, «было мучительно наблюдать за одурманенным стариком», который пытается вспомнить слова и отдельные факты.

Кроме того, добавили в The Economist, неспособность главы государства давать аргументированные ответы «слабому оппоненту» приводила в «уныние». В редакции резюмировали, что за плечами Байдена богатая политическая жизнь — выход из президентской гонки сейчас стал бы хорошим шансом для него сохранить репутацию.

Теги:
Из этой рубрики
Маск предложил название для первого марсианского города
Мир

Маск предложил название для первого марсианского города

2024/07/05, 00:45
Глава "Моссада" обсудит в Катаре прекращение огня в Газе и освобождение заложников
Мир

Глава «Моссада» обсудит в Катаре прекращение огня в Газе и освобождение заложников

2024/07/05, 00:31
Трамп: Байден подавился, как собака костью
Мир

Трамп: Байден подавился, как собака костью

2024/07/05, 00:17
«Так страной не управляют»: The Economist высмеял Байдена ходунками для престарелых
Мир

«Так страной не управляют»: The Economist высмеял Байдена ходунками для престарелых

2024/07/04, 23:52
Российский полковник-участник зверств в Буче арестован на 2 месяца (обновлено)
Мир

Российский полковник-участник зверств в Буче арестован на 2 месяца (обновлено)

2024/07/04, 23:42
Байден намерен больше спать и меньше работать (видео)
Мир

Байден намерен больше спать и меньше работать (видео)

2024/07/04, 23:28
Опрос: азербайджанец Пезешкиан победит на выборах президента Ирана
Мир

Опрос: азербайджанец Пезешкиан победит на выборах президента Ирана

2024/07/04, 22:17
Байден: Я облажался
Мир

Байден: Я облажался

2024/07/04, 21:29
В Германии обстреляли штаб-квартиру партии Шольца
Мир

В Германии обстреляли штаб-квартиру партии Шольца

2024/07/04, 20:05