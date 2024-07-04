Байден намерен больше спать и меньше работать (видео)

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Президент США Джо Байден сообщил на встрече с губернаторами-демократами в среду, что ему нужно больше спать и меньше работать. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, президент также говорил о необходимости отказаться от официальных рабочих мероприятий после 20:00. Байден утверждает, что его неуверенное выступление на дебатах с Дональдом Трампом было обусловлено переутомлением после длительной зарубежной поездки. Изначально, указывает издание, команда главы государства заявляла, что это было связано с простудой.

