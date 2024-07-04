СМИ анонсируют визит Орбана в Москву

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может завтра прилететь в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил венгерский журналист VSquare и Direkt36 Саболч Пани.

Орбан посетит Москву после переговоров в Киеве с Владимиром Зеленским, на которых он предложил украинским властям заключить перемирие по текущей линии фронта.

Последний раз Орбан встречался с Путиным в октябре прошлого года в Пекине на форуме «Один пояс, один путь», куда он приехал как единый политик ЕС. Нынешняя встреча отличается тем, что 1 июля Венгрия официально начала председательствовать в Совете Европейского Союза.