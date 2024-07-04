У Турции есть время до утра защитить Демирала (обновлено)

404 Просмотров

23:19 Информация Bild о дисквалификации Демирала не отражает истину. Об этом говорится в заявлении Турецкой футбольной федерации.

В Федерации добавили, что у нее есть время защищать права футболиста до завтрашнего утра.

***

22:57 Защитник сборной Турции Мерих Демирал будет дисквалифицирован УЕФА на два матча чемпионата Европы-2024. Об этом сообщает Bild.

Футболист понесёт наказание за демонстрацию жест волка «Бозкурт» во время матча 1/8 финала с Австрией, который связан с ультраправым турецким движением.

Игра, проходившая в Лейпциге, завершилась со счётом 2:1. Турция вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с Нидерландами.