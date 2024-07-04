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МИД: Сотрудничество Азербайджана, Турции и Пакистана укрепит мир и стабильность

МИД: Сотрудничество Азербайджана, Турции и Пакистана укрепит мир и стабильность

3 июля 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф встретились в Астане в рамках 24-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

На трехстороннем саммите были обсуждены отношения между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном, а также региональные и глобальные вопросы, такие как Газа, Кипр, Кашмир, исламофобия. Предусматривается организация встреч на уровне спикеров парламентов и министров иностранных дел, а также на уровне глав государств, ранее проведенных в рамках трехстороннего процесса сотрудничества Азербайджан-Турция-Пакистан.

Также было подтверждено совместное намерение трех стран развивать возможности сотрудничества.

Было выражено согласие, что укрепление трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном будет способствовать развитию народов трех стран, а также укреплению регионального и глобального мира и стабильности.

Три страны выразили поддержку приоритизации диалога между соответствующими странами в разрешении конфликтов в соответствии с принципами суверенитета и территориальной целостности.

Подтверждена важность сотрудничества и совместного решения этого вопроса между тремя странами в борьбе с транснациональными угрозами, особенно с терроризмом. Следующие встречи в рамках трехстороннего процесса сотрудничества пройдут во всех трех странах – в Азербайджане, Турции и Пакистане.

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