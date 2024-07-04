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Белоусов лишил дезертиров соцвыплат

Белоусов лишил дезертиров соцвыплат

Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал указ о лишении выплат мобилизованных, если они самовольно покинули место службы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Ежемесячная социальная выплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места военной службы, определённый приказом командира воинской части, руководителя организации ВС РФ, в которой граждане, призванные по мобилизации, проходят военную службу», — говорится в документе.

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