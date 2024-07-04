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Путин допустил участие Катара в проекте «Север-Юг» через Азербайджан

Путин допустил участие Катара в проекте "Север-Юг" через Азербайджан

Катар может стать участником международного транспортного коридора «Север-Юг».

«Ведется диалог по возможному подключению Катара к транспортному коридору Север-Юг», – сообщил президент России Владимир Путин на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

МТК «Север-Юг» связывает север Европы с государствами Персидского залива и Индийского океана через Россию, Кавказ и Центральную Азию. Соглашение о создании этого мультимодального коридора было подписано в 2000 г. между Россией, Ираном и Индией, сегодня его участниками являются 12 стран. Коридор включает в себя три направления: западное – по западному берегу Каспия, восточное, соответственно, по восточному, транскаспийское – через Каспийское море.

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