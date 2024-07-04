За незаконный снос дома на Ясамале открыто уголовное дело

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Как сообщалось ранее, в районной прокуратуре проведено расследование на основании поступившей информации о незаконном сносе дома на территории Ясамальского района столицы должностными лицами ЖСК «İbrahim-Q».

Согласно информации прокуратуры Ясамальского района, выявлены серьезные подозрения в причинении материального ущерба в крупном размере Афет Гулиевой 30 июня в результате злоупотребления должностными лицами кооператива полномочиями и полного сноса дома (адрес: Баку, Ясамальский район, ул.Алибея Гусейнзаде, дом 53, кв.1) общеопасным способом, без ее согласия.

По данному факту в районной прокуратуре проводится предварительное расследование, возбуждено уголовное дело по статьям 186.2.1, 186.2.2 (умышленное уничтожение имущества общеопасным способом с причинением крупного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями).