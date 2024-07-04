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Главное Мир

Правительство Японии объявило о победе над дискетами

Правительство Японии объявило о победе над дискетами

Правительство Японии официально прекратило использовать дискеты во всех государственных системах с 28 июня 2024 года, сообщил Reuters министр цифровой трансформации страны Таро Коно.

«28 июня мы выиграли войну с дискетами!» — заявил в беседе с Reuters Коно, который также выступает за отказ от использования факсов и других аналоговых технологий в правительстве.

BBC News пишет, что планы по отказу госучреждений от факсов ранее отменили из-за протеста чиновников.

В свою очередь большая часть японского бизнеса по-прежнему требует заверять официальные документы резными печатями ханко (или инкан) вопреки усилиям властей по постепенному отказу от них. The Japan Times отмечает, что жители Японии отказываются от печатей ханко, но «черепашьими темпами».

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