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В азербайджанской армии совершенствуются навыки командиров по принятию решений

В азербайджанской армии совершенствуются навыки командиров по принятию решений

В соответствии с планом подготовки на текущий год, с личным составом различных видов войск азербайджанской армии проводятся тактико-специальные учения с целью оценки возможностей и способностей средств боевого обеспечения, организации взаимодействия и совершенствования совместной деятельности в сложных условиях местности.

Как сообщает Минобороны, руководящий состав Министерства обороны побывал на пунктах управления видов войск в целях наблюдения за ходом учений.

Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено, что в ходе учений, проводимых с применением современных систем управления и высоких технологий, военнослужащие профессионально выполняют поставленные задачи.

Основное внимание при проведении учений уделено совершенствованию организации командного управления, практических навыков командиров по принятию решений и применению сил.

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