Гутерриш заявил о своих ожиданиях относительно проведения COP29 в Баку

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о своих ожиданиях относительно проведения COP29 в Баку.

На встрече в Астане в формате «ШОС плюс» генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в этом году пройдет COP29, шаги по предотвращению глобального изменения климата должны быть предприняты уже сейчас, передает АПА.

По словам генсека, необходимо выделять больше средств на борьбу с изменением климата:

«COP29 нуждается в четкой стратегии в отношении финансовых вопросов. Второй вопрос связан с искусственным интеллектом. Нам необходимо работать вместе с технологическими компаниями и институтами гражданского общества, чтобы снизить риски, связанные с искусственным интеллектом. Нам нужны такие подходы, как единый рынок и единый Интернет. Глобальный цифровой договор очень важен для нас».

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