Зеленский назвал страны, которые могут стать посредниками между Украиной и РФ

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон и Пекин могли бы стать посредниками в переговорах между Москвой и Киевом. Об этом пишет Bloomberg.

По словам главы государства, лидерам крупнейших держав в мире под силу заставить РФ завершить конфликт до конца 2024 года. Однако для этого КНР и США необходимо отбросить разногласия, уточнил он.

«Если мы хотим, чтобы это вооруженное противостояние закончилось справедливо для Украины, для всего мира, им (КНР и США. — ред.) придется найти какие-то позиции, чтобы вместе остановить [президента РФ Владимира] Путина», — сказал Зеленский.

Также он подчеркнул, что в настоящее время Киев «не проигрывает». Как сказал Зеленский, сейчас с точки зрения живой силы украинские войска занимают более выгодные позиции, чем это было весной. При этом самой большой проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются поставки западных боеприпасов и техники, которые занимают слишком много времени.