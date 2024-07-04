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В Азербайджане 84% опрошенных поддержали мирный договор с Арменией

В Азербайджане 84% опрошенных поддержали мирный договор с Арменией

Учитывая положительную динамику в направлении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, Центр социальных исследований (ЦСИ) провел опросы среди населения для того, чтобы выяснить общественное мнение по этому поводу.

Как сообщили в ЦСИ, по результатам опроса, проведенного в июне 2024 года, на вопрос «Поддерживаете ли вы подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией?» 83,8% респондентов ответили «да, поддерживаю», 13,5% ответили «нет, не поддерживаю», 2,7% респондентов затруднились высказать свое мнение по этому поводу.

Итоги опроса свидетельствуют о том, что общество поддерживает подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Результаты предыдущих опросов, проведенных ЦСИ на эту тему, также свидетельствуют о том, что в обществе наблюдается положительная тенденция к подписанию мирного соглашения.

Опросы были проведены с 10 по 22 июня 2024 года среди 1152 респондентов в возрасте 18 лет и старше в 12 экономических районах страны (за исключением Восточного Зангезура и Нахчывана).

Опросы проводились с соблюдением принципа анонимности. Учитывая количество респондентов, охваченных опросом, погрешность в результатах составляет 3% при доверительном интервале 95%.

В Азербайджане 84% опрошенных поддержали мирный договор с Арменией

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