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Садыр Жапаров приедет на саммит ОТГ в Шуше

Садыр Жапаров приедет на саммит ОТГ в Шуше

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 5-6 июля совершит рабочий визит в Азербайджан.

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации президента Муратбек Азымбакиев, пишет пресс-служба главы государства.

«Глава государства примет участие в неформальном Саммите глав стран-участниц Организации тюркских государств.

Темой внеочередной встречи глав-государств Организации является «Транспорт, связь и обеспечение формирования устойчивого будущего посредством климатической деятельности».

Стороны обсудят меры коллективного реагирования на стихийные бедствия, вызванные природными опасностями, на изменение климата и укрепление транспортной взаимосвязанности стран-членов ОТГ», – сообщил Муратбек Азымбакиев.

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