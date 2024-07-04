Зеленский об отказе от предложения Орбана: «Мы не можем доверять Путину»

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о рисках установления режима прекращения огня на текущей линии фронта, который предлагает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Об этом Зеленский сказал в интервью для Bloomberg. Он отметил, что считает приезд премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Украину хорошим сигналом.

«Это лучше, чем не иметь никакого диалога», – отметил Зеленский.

Зеленский добавил, что пытался несколько раз сделать отношения между Украиной и Венгрией более тесными. «Сейчас это удалось. У нас состоялась встреча… Это добрые, теплые шаги на встречу», – поделился президент.

Он сказал, что желательно, чтобы соседние страны разговаривали, поддерживали друг друга и не блокировали. «И я рад, что сегодня Венгрия уже поддерживает Украину на пути в ЕС», – сказал Зеленский.

Также глава украинского государства прокомментировал предложение Орбана относительно режима прекращения огня.

«Я объяснил четко: мы в войне и не можем просто так говорить о прекращении огня. Для меня нужен план, и для наших людей. Мы не можем просто доверять Путину, в принципе, мы не можем ему доверять», – сообщил Зеленский.

«Важно, что Венгрия признает, что Россия – это агрессор. Важно, что она признает территориальную целостность и суверенитет Украины. И поэтому, по поводу режима прекращения огня, я четко объясняю: у нас были сотни встреч еще с Минских соглашений. Много лет назад договаривались стороны о режиме прекращения огня между Украиной и Россией, и Россия все это сорвала. Срывала постоянно и убивала наших. Поэтому, только, если это будет на международной понятной площадке, в присутствии стран, лидеров которым доверяют. Они могут иметь разные мнения, разные взгляды относительно этапов окончания этой войны, но мы все должны быть на одной стороне. Мы должны доверять друг другу», – подчеркнул Зеленский.

По его словам, первый Саммит мира, который состоялся в середине июня в Швейцарии, показал, что можно двигаться по этому плану. Тогда было собрано более 100 стран. Сегодня речь ведется об энергетической и ядерной безопасности.

Зеленский добавил, что будет разработан четкий план.

Как отметил президент Украины, в отношении прекращения огня тоже нужен четкий план.

«Мы должны понимать, что Россия не будет использовать прекращение огня для того, чтобы накапливать просто технику на нашей территории, которую они оккупировали, потому что мы не будем их останавливать теми или иными ударами. То есть, они могут просто сосредоточить сильный кулак. После этого обвинить нас, как это уже было, что мы нарушили, например, прекращение огня, и начать еще одно вторжение. Для нас это очень сложно. Это большие потери для нас. Если вторжение было такое, какое оно было в начале 2022 года», – сказал Зеленский.

Он напомнил, что тогда Россия сосредоточила много техники, в том числе и на территории Беларуси, которая постоянно говорила о том, что «это тренировка, никакой оккупации нет».

«Это очень важно, я не хочу неприятности для своего государства. Мы и так в войне. Дать преимущество России сегодня – это просто невозможно. Нам нужно быть разумными. И важно снова: кто за это будет нести ответственность кроме украинцев своей жизнью? Какая страна? Это очень просто – договориться о режиме прекращения огня. И очень сложно его держать. Очень сложно потом будет найти тех, кто должен отвечать: почему режим прекращения огня сорван», – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, как сказал Зеленский, режим прекращения огня – это важный элемент любого плана окончания войны.

«Просто режим прекращения огня – это не окончание войны. Мы там уже были. И это просто замороженный конфликт. При чем, замороженный для агрессора, потому что он заморожен на твоей территории и твои люди в оккупации. Это преимущество точно одной стороне», – сказал президент.

Он добавил, что легко предлагать введение прекращения огня, но важно найти ответы на то, что будет дальше.

«Вопрос не только у Виктора, а у многих, кто говорит о режиме прекращения огня. И это нормально, что люди об этом говорят. Только дальше следует мой вопрос: окей, например, какой второй шаг? Какой третий шаг? Какой шаг, когда Путин сорвет прекращение огня? Какой следующий шаг после прекращения огня? Через месяц после прекращения огня он выведет войска? Кто гарантер того, что он выведет войска с оккупированных наших территорий? И дальше тишина. Ни у кого пока нет ответа», – констатирует Зеленский.